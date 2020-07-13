Токио, , 06:32 — REGNUM Не менее 72 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных мощными продолжительными ливнями в Японии, передает телеканал NHK.

Наиболее пострадавшей от наводнений и оползней оказалась префектура Кумамото — там погибли не менее 64 человек. Также еще 13 человек в Японии числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал оказать всестороннюю помощь со стороны правительства, чтобы помочь пострадавшим от стихийных бедствий префектурам восстановиться. На местах все еще работают поисково-спасательные отряды, а также около 20 тысяч японских военнослужащих.

Телеканал добавляет, что в результате бедствия поврежденными оказались более 14 тысяч домов. При этом метеорологи не исключают, что обильные ливни могут продлиться до 14 июля.

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