Хабаровск, , 06:23 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровск с негласным визитом.

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Трутнев прилетел в регион в воскресенье, 12 июля, но с участниками акций протеста не встречался. Полпред был в Доме приёмов, пишет «Ъ».

По информации издания, Юрий Трутнев провёл встречу с силовиками региона, а также закрытое совещание с чиновниками правительства края. Есть предположение, что он обвинил их в организации акций и потребовал немедленного прекращения всех народных волнений.

На площади Ленина, где проходили митинги, был замечен заместитель Трутнева Григорий Куранов, которого прочат в кандидаты врио губернатора Хабаровского края.

Официальных сообщений о визите Юрия Трутнева на сайте правительства региона нет.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание и арест губернатора Сергея Фургала «забили» всю дальневосточную повестку. В Хабаровском крае прошли несколько акций и митингов в поддержку «народного губернатора». По предъявленным обвинениям, Фургал вину не признал. Уголовные дела в отношении губернатора и нескольких фигурантов, которые сегодня расследуют силовые структуры, были заведены 15 лет назад.

Есть информация о четырёх задержанных участниках ночного митинга 12 июля.