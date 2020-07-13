Тяжинский, , 06:10 — REGNUM В воскресенье, 12 июня в посёлке Тяжинский в Кемеровской области огнеборцы спасли на пожаре трёх человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, загорелась квартира в одной из четырёхэтажных домов.

К моменту прибытия пожарных, один из подъездов был задымлён, а из дома эвакуировались 10 человек. Однако в здании ещё оставались люди.

«С верхних этажей из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 2 человека, и ещё один спасенный — из квартиры на втором этаже, ожидал помощи на балконе. Данного жителя спасли с помощью трехколенной лестницы», — отметили в управлении.

Параллельно с этим огнеборцы нашли и ликвидировали источник возгорания. Как отмечается, в результате обгорели комната и коридор в квартире на первом этаже на площади 8 квадратных метров.

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