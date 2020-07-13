Кызыл, , 05:55 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку после обнаружения на берегу Енисея скелетрированных останков двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Останки мужчины нашёл 4 июля местный житель возле села Баян-Кол при выпасе скота. Как отмечается, сохранились также фрагменты одежды, в числе которых туфли чёрного цвета, чёрные флисовые брюки, чёрную же футболку, джемпер и демисезонную куртку также чёрного цвета.

На следующий день купающие дети в районе села Усть-Элегест обнаружили останки второго человека, пол которого пока не установлен. По сохранившимся фрагментам удалось установить, что человек был одет в чёрные брюки и синюю футболку.

«В настоящее время по обоим фактам обнаружения скелетированных останков для установления причины и давности смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, органу дознания даны поручения об установлении личностей пострадавших, проверяются данные учётов без вести пропавших лиц», — отметили в ведомстве.

Правоохранители также обратились к местным жителям за помощью в установлении личностей найденных. Процессуальное решение, как отмечается, будет принято по итогам проверки.

Читайте также: Скелет человека обнаружили на Сахалине на берегу Татарского пролива