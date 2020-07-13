Джакарта, , 05:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на севере провинции Суматра в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался по координатам 5,1447 градусов северной широты и 94,201 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Никарагуа. Его эпицентр располагался в 9 километрах к востоку от города Вилья-эль-Кармен на глубине 151,09 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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