Петропавловск-Камчатский, , 05:41 — REGNUM На Камчатке активность Ключевского не позволяет спасателям добраться до пострадавшего на вулкане туриста. Спасательную операцию решили приостановить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сходящие селевые потоки и мощные камнепады не дают спасателям достигнуть вершины вулкана, где, по поступившей 6 июля информации, отказали ноги у одного из туристов. Спасатели делали попытки высадить десант возле кратера. Но вертолёт не смог приблизиться к месту высадки из-за парогазовых выбросов из кратера самого высокого в Евразии действующего исполина.

По данным синоптиков, в ближайшие дни условия для продолжения спасательной операции не изменятся.

Как сообщало ИА REGNUM, группа туристов на перевале Дятлова в 1959 году погибла из-за схода снежной лавины и того, что не смогла вернуться в свою палатку. Об этом 11 июля сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков.