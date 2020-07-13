Нижний Новгород, , 05:40 — REGNUM Легкий самолет Ан-2 потерпел крушение в Большеболдинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

«13 июля 2020 г. в 04.10 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета АН-2 в Большеболдинском районе», — сообщает ведомство.

Отмечается, что воздушное судно разбилось в 400 метрах к западу от деревни Кистенево. После падения самолет загорелся, произошёл пожар площадью 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.

В результате авиакатастрофы погиб один человек, еще один получил травмы. Подробностей о состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

«На земле жертв и разрушений нет», — подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля появились слухи о падении легкомоторного самолета Ан-2 возле города Дзержинска в Нижегородской области. Позднее эти сведения были опровергнуты. В региональном управлении МЧС России тогда заявили, что за падение самолета была принята разгерметизация магистрального газопровода.

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