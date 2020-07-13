Хабаровск, , 05:21 — REGNUM Уже до конца этой рабочей недели арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может уйти в отставку, а на его место назначат врио.

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Российские власти не будут тянуть время с отставкой Сергея Фургала и назначением нового врио, пишет «Ъ», ссылаясь на осведомлённые источники в Кремле.

«Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что по увольнению Сергея Фургала решение, скорее всего, будет принято до четверга. Источник в аппарате президента подтверждает, что намерение отрешить Фургала от должности по «утрате доверия» и найти на его место подходящую кандидатуру в первой половине следующей недели есть, но процесс затягивается из-за сложностей с поиском подходящих кандидатур», — пишет «Ъ».

Обсуждается пять кандидатур, но процесс замедлился из-за того, что нужно определиться с подходящей, которая сможет противостоять протесту жителей Хабаровского края.

На должность врио разные эксперты прочат главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР Константина Басюка, председателя комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, переговоры велись и с замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым, есть шансы у заместителя Фургала Юрия Золочевского, экс-зампреда правительства Хабаровского края Андрея Базилевского.

В любом случае, говорят политологи, на данный момент важно принять правильное, а не быстрое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал арестован по подозрению в тяжких преступлениях до 9 сентября 2020 года. Он находится в Москве, в «Лефортово». Жители Хабаровского края требуют вернуть «народного губернатора», выходят на акции протеста, митинги.