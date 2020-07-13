Наньнин, Китай, , 04:55 — REGNUM Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате ДТП в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

По данным бюро общественной безопасности столицы региона города Наньнина, трагедия произошла в 7:40 по местному времени 12 июля в деревне Цинцюань, когда автобус столкнулся с тракторным полуприцепом.

Все получившие ранения были немедленно доставлены в ближайший госпиталь для оказания медицинской помощи. Власти инициировали расследование причин произошедшего.