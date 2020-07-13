Шицзячжуан, Китай, , 04:37 — REGNUM Жертв и разрушений в результате землетрясения магнитудой 5,1 в районе Гуйе города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая не было, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в 6:38 по местному времени 12 июля. Эпицентр располагался по координатам 39,78 градуса северной широты и 118,44 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Сильные толчки были зафиксированы в близлежащих районах, включая Пекин. Вторичные толчки магнитудой 2,2 и 2,0 были замечены спустя некоторое время. Жертв и разрушений не зафиксировано. На фасадах некоторых домов появились трещины. В регионе объявлен третий уровень экстренного реагирования.

На место были направлены спасатели. Железнодорожный департамент немедленно объявил экстренный план, приостановив движение пассажирских поездов и проведя всестороннюю инспекцию оборудования и инфраструктуры.

Вокруг эпицентра в радиусе 20 км проживает 750 тыс. человек. Эпицентр расположен в 391 км от города Шицзячуан, столицы провинции и в 180 км от центра Пекина. Самое сильное землетрясение в городе магнитудой 7,8 произошло в 1976 году. Тогда жертвами стали более 240 тыс. человек.