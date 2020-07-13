Южно-Сахалинск, 13 июля 2020, 04:34 — REGNUM На Сахалине суд заключил под стражу семейную пару, обвиняемую в убийстве восьмилетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
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Причастные к убийству ребёнка были задержаны ещё до обнаружения в лесу тела девочки. Как выяснилось, мужчина и женщина без определённого места жительства вместе похитили ребёнка. Ранее судимый супруг изнасиловал и убил девочку.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля тело восьмилетнего ребёнка нашли на Сахалине в лесу, в Холмском районе. С 6 июля девочку активно искали сотрудники полиции, МЧС, волонтёры.