Южно-Сахалинск, 13 июля 2020, 04:12 — REGNUM На Сахалине в детском саду произошло задымление. Сотрудники дошкольного учреждения эвакуировали 141 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МЧС региона.
Читайте также: Экс-директор лагеря, в котором погибли дети, отправлен под домашний арест
Как выяснилось, в здании произошло замыкание электропроводки. Пожарные приехали на место происшествия через три минуты после поступления сигнала.
Задымление в электрощитовой не перешло в возгорание.
Как сообщало ИА REGNUM, бывшего директора детского палаточного лагеря Холдоми, где в 2019 году во время пожара погибли дети, суд отправил под домашний арест.