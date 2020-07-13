Южно-Сахалинск, , 04:12 — REGNUM На Сахалине в детском саду произошло задымление. Сотрудники дошкольного учреждения эвакуировали 141 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении МЧС региона.

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Как выяснилось, в здании произошло замыкание электропроводки. Пожарные приехали на место происшествия через три минуты после поступления сигнала.

Задымление в электрощитовой не перешло в возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего директора детского палаточного лагеря Холдоми, где в 2019 году во время пожара погибли дети, суд отправил под домашний арест.