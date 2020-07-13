Хабаровск, , 02:48 — REGNUM В Хабаровске полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

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Два дня в Хабаровске продолжались акции и митинги в защиту Фургала. Местные жители начали расходиться от здания правительства уже после часа ночи 13 июля, пишет «Интерфакса» с места события.

Стоит отметить, что на протяжении двух дней противоправных действий со стороны участников акции не было. Но уже ночью, после предупреждений полицейских, четверо молодых людей были задержаны. Один из них был в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 июля в Хабаровске прошли стихийные акции, собравшие десятки тысяч местных жителей. Люди вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации ОПГ и убийствах предпринимателей Дальнего Востока.