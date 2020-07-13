Манагуа , , 02:34 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на территории Никарагуа, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к востоку от города Вилья-эль-Кармен. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 151,09 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Венесуэлы. Его эпицентр находился в 34 километрах к юго-западу от города Эль-Токуйо на глубине 10 километров. Информации о пострадавших не поступало.

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