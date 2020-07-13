Сан-Диего, США, , 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что среди пострадавших — 17 членов экипажа и четверо гражданских лиц. Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава местной пожарной службы заявил телеканалу CNN, что тушение пожара на корабле Bonhomme Richard может затянуться на несколько дней. Он также предположил, что возгорание началось на стапель-палубе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на корабле в Сан-Диего может затянуться на несколько дней — CNN