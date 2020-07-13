Сан-Диего, США, , 01:49 — REGNUM Пожар на борту военного корабля Bonhomme Richard на базе американских ВМС в городе Сан-Диего (штат Калифорния) может затянуться на несколько дней, передает телеканал CNN со ссылкой на главу местной пожарной службы.

Глава местных спасателей не исключил такого развития событий, что возгорание не удастся ликвидировать пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. Он добавил, что тушении пожара принимают участие пожарные подразделения на катерах, а также военнослужащие американского флота.

По его версии, возгорание могло возникнуть на стапель-палубе. Однако пока точная причина пожара не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в ходе возгорания пострадали 18 моряков с корабля Bonhomme Richard. Пострадавших госпитализировали с незначительными ранениями. Их жизням ничего не угрожает.

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