Сан-Диего, США, , 01:16 — REGNUM Не менее 18 моряков пострадали при пожаре на военном корабле в американском Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает Синьхуа.

Сообщается, что пострадавших моряков отправили в госпиталь с незначительными ранениями. Отмечается, что на момент возгорания на борту корабля находились около 160 человек экипажа. Тушение пожара продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на борту военного корабля США Bonhomme Richard произошел пожар. Причины возгорания пока не известны.

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