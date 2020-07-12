Баку, 12 июля 2020, 23:30 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели третьего военнослужащего в результате боестолкновения на границе с Арменией.
Ранее азербайджанское ведомство сообщало о гибели двух и ранении пяти военнослужащих.
«Несмотря на усилия врачей, также скончался тяжелораненый солдат», — сообщили в пресс-службе минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азербайджане заявили, что на границе республики с Арменией произошло вооруженное столкновение.
Сообщалось, что армянские военные, «грубо нарушив режим прекращения огня на участке границы в Товузском районе, подвергли обстрелу позиции Азербайджана из артиллерийских установок».
В свою очередь в Армении заявили, что азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт.
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