София, , 22:00 — REGNUM В Болгарии вблизи города Стара-Загора произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Об этом переедет телеканал bTV.

По данным телеканала, ДТП произошло около 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Грузовой автомобиль пробил ограждение, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с несколькими легковыми автомобилями.

В результате происшествия погибли шесть человек, еще пятеро, из них один ребенок, пострадали. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Болгарии произошло массовое ДТП с участием более чем 20 грузовиков, а также легковых автомобилей.

В результате ДТП погибли два человека, ещё шестеро пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Всего в аварию попали 22 большегрузные фуры.

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