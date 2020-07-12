Москва, , 21:19 — REGNUM Бывший помощник известного российского музыкального продюсера Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил его сына в избиении. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ходе одного из ток-шоу. По словам Назарова, Алибасов-младший ударил его головой об стол.

В результате Назаров получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение, передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алибасов был переведен из наркологической клиники в психиатрическую.

По информации ряда СМИ, у Алибасова диагностирован амнестический синдром — это довольно распространенное заболевание для людей преклонного возраста, когда человек хорошо помнит события давно прошедшие, но не может рассказать о том, что происходит с ним сейчас.