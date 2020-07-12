Каракас, , 20:51 — REGNUM На северо-западе Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по времени UTC (18:08 мск). Эпицентр землетрясение находился в 34 км к юго-западу от города Эль-Токуйо, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марте в Венесуэле произошла землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр располагался в 45-ти километрах к северу от Гуерии. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 91 км.

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