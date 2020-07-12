Ханты-Мансийск, , 19:32 — REGNUM В Югре в аварии с участием автоцистерны «КамАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-2110» погибли три человека. Об этом сообщает в пресс-служба управления МВД по ХМАО

Трагедия произошла утром 12 июля на 4-м километре Тюменского тракта под Пыть-Яхом. По неустановленной причине автомобиль «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения. Водитель и два пассажира «легковушки» скончались на месте, до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехали семь человек личного состава от подразделений МЧС России, чтобы извлечь тела погибших из искорёженной машины. Причины трагедии устанавливаются.