Тегеран, , 17:54 — REGNUM На юго-западе Ирана вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 12 июля, в городе Бендер-Махшахр (провинция Хузестан).

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, утечка топлива могла стать причиной возгорания.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в иранском городе Ахваз на одной из электростанций произошел взрыв.

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