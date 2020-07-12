Москва, , 17:34 — REGNUM Причиной смерти 25-летней невесты на собственной свадьбе в Москве стал анафилактический шок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, у погибшей с детства была аллергия на орехи. Родственники девушки сообщили об этом персоналу ресторана.

Однако позже выяснилось, что на столах находились конфеты, в которых содержались фрагменты орехов. Перед трагедией невеста съела несколько конфет, после чего начала задыхаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на праздновании свадьбы произошло массовое отравление. В результате в больницу попали 35 человек, среди них девять детей. По предварительным данным, люди отравились едой в ресторане.

Читайте также: Число отравившихся на свадьбе в Закарпатье увеличилось до 35