Красноярск, , 16:46 — REGNUM Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту разлива 44,5 тонн нефтепродуктов в районе населённого пункта Тухард. Об этом 12 июля сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в п. Тухард Таймырского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 12 июля при перекачке авиационного топлива из баржи на реке Большая Хета в районе населённого пункта Тухард в результате разгерметизации трубопровода произошёл разлив топлива на грунт.

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