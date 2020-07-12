Кабул, , 15:59 — REGNUM В Афганистане в провинции Дайкунди совершено нападение на полицейский участок. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил 12 июля представитель администрации губернатора Дайкунди Аббас Камьяр.

По его словам, инцидент произошел в селении Банд Зиярат уезда Пату. По последним данным, в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли четверо полицейских, еще двое получили ранения.

Камьяр отметил, что силовикам удалось ликвидировать 12 боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в провинции Урузган.

Читайте также: В Афганистане совершено нападение на полицейский участок