Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга водитель «Мерседеса» не справился с управлением, вылетел на тротуар, задел остановку и сбил женщину-пешехода. Об этом 12 июля сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 12 июля около 13:40. В Центральном районе, на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной улиц 30-летний водитель «Мерседеса» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Поло», потерял управление над транспортным средством и совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего наехал на пешехода и врезался в дерево.

«В результате ДТП пешеход — 48-летняя женщина получила тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.