Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 13:46 — REGNUM В Красноярском крае 12 июля в 13:45 по местному времени при перекачке авиационного топлива из баржи на реке Большая Хета в районе населённого пункта Тухард в результате разгерметизации трубопровода произошёл разлив топлива на грунт. Об этом иа сообщили в краевом главке МЧС.

Информация уточняется. По данным ведомства, разлив топлива локализован. В ликвидации последствий происшествия принимают участие 25 человек, шесть единиц техники.

Добавим, по информации местных массмедиа, разлилось до 20 тонн топлива.