Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 12 июля.

ДТП 61.мвд.рф

Авария произошла в 8:00 мск на участке федеральной трассы в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду грузовиком КамАЗ, затем — с Hyundai Solaris. В результате ДТП погибла пассажирка Chrysler, пострадали водитель и три пассажира, в том числе двое детей. В Hyundai Solaris пострадал водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетний.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства уточняются.