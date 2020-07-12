Москва, , 16:23 — REGNUM Группа туристов на перевале Дятлова в 1959 году погибла из-за схода снежной лавины и того, что не смогла вернуться в свою палатку. Об этом 11 июля сообщил журналистам на пресс-конференции в Москве замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрей Курьяков.

Памятник группе Дятлова Дмитрий Никишин

«Они все сделали правильно. <…> Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — заявил он,

Также замначальника управления Генпрокуратуры отметил, что то, что палатку в тех обстоятельствах невозможно было найти, подтверждено экспериментально.

Кроме этого, как рассказал Курьяков, после этого группа спустилась ниже и развела огонь, а позднее предприняла попытку вернуться, однако замерзла, так как температура воздуха опустилась ниже — 40 °C.

При этом члены группы не поддались панике и стали дальше продолжать бороться, однако «шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было».

Помимо того, представитель Генпрокуратуры отметил, что собранных в 1959 году оказалось достаточно, чтобы с применением современных технологий реконструировать произошедшее тогда.

«Проверка завершена. По этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт», — также подчеркнул Курьяков.

Напомним, перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 год, когда были найдены погибшими из-за невыясненных обстоятельств девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы — Игорь Дятлов.