Пекин, , 09:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает сейсмологический центр КНР.

Землетрясение было зафиксировано в 6:38 по местному времени (1:38 по московскому времени) в районе Гуе города Таншань в северо-восточной провинцииХэбэй. Там же через некоторое время было зафиксировано два афтершока.

УТочняется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.