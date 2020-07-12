Багдад, , 09:07 — REGNUM Колонна со снабжением для американской военной базы подверглась нападению в южной части Ирака. Об этом 12 июля сообщил источник в службе безопасности Ирака, его слова приводит РИА Новости.

«Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой», — заявил источник.

Также он уточнил, что колонна грузовиков везла из Босры снабжение для одной из военных баз США и что водителями фур были граждане Ирака.

Кроме этого, источник рассказал, что нападавшие на пикапах заставили колонну остановить движение, вывели водителей из машин, после чего подожгли фуры и уехали в неизвестном направлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля военный атташе Ирана в Багдаде Мостафа Морадян и председатель Комитета по безопасности и обороне иракского парламента Мохаммед Редха Аль-Хайдар на встрече рассмотрели пути расширения сотрудничества в области безопасности и обороны.