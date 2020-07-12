Тегеран, , 08:38 — REGNUM Комплекс противоракетной обороны, по ошибке сбивший 8 января 2020 года Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), был неверно настроен вследствие его перемещения накануне. Об этом 11 июля со ссылкой на доклад Организации гражданской авиации Ирана сообщает ТАСС.

В докладе говорится, что один из комплексов противоракетной обороны Тегерана был перемещен, что «привело к изменению его географического положения и направления». Уточняется, что после перемещения комплекса ПВО не была выполнена его перенастройка. В результате этого система ПВО из-за неверных настроек по ошибке опознала авиалайнер в качестве объекта, движущегося с юго-западного направления в сторону Тегерана. Авиалайнер компании МАУ на самом деле вылетел из Тегерана, а не приближался к нему.

Напомним, 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы потерпел крушение самолет компании «Международные авиалинии Украины». 11 января власти Ирана заявили, что авиалайнер был сбит по ошибке иранскими военными «в результате человеческой ошибки и случайно».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов судиться с Тегераном в международных судах если Иран не выполнит взятые на себя обязательства в результате крушения украинского самолета. Отметим, в результате сбития украинского авиалайнера погибли 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.