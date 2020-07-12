Хьюстон, США, , 05:04 — REGNUM Двое полицейских были убиты в американском городе Мак-Аллен (штат Техас) в ночь на 12 июля, передает телеканал ABC.

Сообщается, что сотрудники полиции прибыли на вызов в один из домов города и попали под обстрел.

«Все, что я хочу вам сказать, это то, что сотрудники не подозревали о готовящемся нападении», — заявил глава полиции города Виктор Родригез.

Сам подозреваемый, 23-летний Альдон Карамильо, покончил с собой. До этого случая он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в ночном клубе штата Южная Каролина в США произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли два человека, еще восемь получили ранения.

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