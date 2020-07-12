Таншань, Китай, , 03:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая в провинции Хэбей, сообщает Синьхуа.

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Таншань по координатам 39,78 градусов северной широты и 118,44 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Эпицентр сейсмособытия располагался в городе Куньмин. Информации о пострадавших не поступало.

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