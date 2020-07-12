Лондон, , 01:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался по координатам 59,0703 градусов южной широты и 25,7554 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 58,96 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Давао-дел-Сур на Филиппинах. Пострадавших не было.

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