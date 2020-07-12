Шэньян, Китай, , 00:51 — REGNUM Не менее 17 человек получили различные ранение в результате взрыва на заводе в северо-восточной провинции Китая Ляонин, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что погибших в результате происшествия не было. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время причины взрыва на предприятии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на заводе в провинции Ляонин прогремел мощный взрыв. Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях. На месте происшествия работали сотрудники пожарных и спасательных служб.

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