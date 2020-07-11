Пекин, , 23:57 — REGNUM В китайской провинции Фуцзянь самый высокий — «красный» — уровень опасности из-за непрекращающихся проливных дождей. Об этом 11 июля сообщает Синьхуа.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы варьируется от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастания.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 30 млн человек пострадали в результате наводнений, которые были вызваны сильными ливневыми дождями в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая.

Читайте также: В Китае ущерб от наводнений оценили в $8,9 млрд