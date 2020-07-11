Нижний Новгород, , 18:44 — REGNUM По факту хлопка бытового газа в жилом доме по улице Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным, в квартире на шестом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел ранним утром 11 июля. В результате произошедшего пострадали три человека, были частично повреждены перекрытия между шестым и седьмым этажами, межквартирные перегородки и остекление. Из здания были эвакуированы 28 жителей.

С жильцами пострадавшего дома встретился губернатор Глеб Никитин. В связи с повреждением конструкций здания принято решение временно расселить всех жильцов этого многоквартирного дома. Для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2−3 недели, после чего будет принято решение о возможности его восстановления. Жителям квартиры, где произошел взрыв, будет оказана материальная помощь, заверил глава области.

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