Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Вооруженное нападение на банковское учреждение совершено днем 11 июля в Кировском районе Петербурга. Похищена крупная сумма денег. В ходе разбоя преступник применил оружие. Ему удалось скрыться, ведется розыск злоумышленника.

Вооружённое нападение Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995 США

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, налёт на банковский офис произошел в субботу около 16:40 мск на проспекте Ветеранов. Мужчина в медицинской маске зашел в помещение, выстрелил вверх из пистолета, после чего, угрожая сотруднику банка, похитил около 4 млн рублей (точная сумма похищенного устанавливается)

Преступник скрылся до приезда полиции. «Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ГУ МВД.

Как пишет издание «Фонтанка», предполагаемый преступник может быть одет в тёмно-серую толстовку, на капюшоне ярко-оранжевая полоса.