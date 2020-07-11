Ростов-на-Дону, 11 июля 2020, 17:47 — REGNUM Число жертв смертельного ДТП на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск увеличилось до пяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 11 июля.
По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с ВАЗ-2112. Известно, что в результате аварии в Багаевском районе погибли трое мужчин (в том числе водители обеих машин) и женщина с ребёнком 2009 года рождения.
Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.
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