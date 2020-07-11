Нижний Новгород, , 16:19 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями дома №17 на улице Краснодонцев Нижнего Новгорода. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона прибыл сегодня место чрезвычайного происшествия и пообщался с жителями дома №17 на ул. Краснодонцев в Автозаводском районе, эвакуированными после взрыва бытового газа.

Он проинформировал жителей, что сразу, как только поступила информация о взрыве, был сформирован оперативный координационный штаб, в состав которого вошли представители областного правительства, ГУ МЧС и ГУ МВД региона, объявлена локальная чрезвычайная ситуация для принятия оперативных решений.

Никитин подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также губернатор отметил, что в результате взрыва были повреждены несущие конструкции здания. В связи с этим принято решение временно расселить всех жильцов этого многоквартирного дома.

«По нашим оценкам, для первичного анализа состояния конструкции здания потребуется 2−3 недели. Затем будем принимать решение относительно того, подлежит ли оно восстановлению. В любом случае, всех жителей будем расселять на постоянной основе: либо в этом доме, если его можно восстановить без опасности для людей, либо в других домах», — сказал губернатор.

Жителям квартиры, где произошел взрыв, будет оказана материальная помощь.

Никитин подчеркнул, что на первом месте — безопасность людей.