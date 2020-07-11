Кабул, , 16:00 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в провинции Урузган в Афганистане. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил представитель управления губернатора провинции Урузган Зилгей Ибади.

По его словам, инцидент произошел в районе Тиринкот. По последним данным, в результате нападения погибли двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения. Среди нападавших также есть потери.

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля на территории афганской провинции Баглан потерпел крушение учебный вертолет ВС Афганистана.

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