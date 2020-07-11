Ровно, Украина, , 16:07 — REGNUM В прокуратуре Ровенской области осуществляется производство в рамках уголовных дел по статьям об «умышленном легком телесном повреждении» (ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины) и о «незаконном лишении свободы» (ст. 146 Уголовного Кодекса Украины) в отношении подопечных частного пансионата для пожилых людей «Тепло любимых» в городе Ровно. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

По предварительным данным установлено, что в заведении не соблюдались нормы относительно площади, отведенной на одного человека. Подопечные пансионата также пожаловались на случаи жестокого обращения со стороны персонала заведения. У одной из подопечных, в частности, выявили телесные повреждения.

По данным производствам произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены свидетели. Сектор дознания и следователь отдела главного управления национальной полиции Ровенской области проведут досудебное расследование.

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