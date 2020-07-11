Шумиха, Курганская область, , 15:02 — REGNUM В курганском городе Шумиха в ночь с 10 на 11 июля произошла крупная коммунальная авария, в результате которой три тысячи человек остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Вышли из строя насосы четырёх скважин. Горадминистрация Шумихи и МУП «Городские коммунальные сети» не предприняли достаточных мер для оперативного решения проблемы.

Без воды в жаркую погоду рисковали остаться порядка трёх тысяч жителей. Из Кургана в Шумиху выехали специалисты вот главе с заместителем губернатора Зауралья Анатолием Воробьёвым.

В городе организован подвоз воды. Обеспечена её доставка на верхние этажи для пенсионеров и одиноко проживающих матерей с детьми. Найдены работающие насосы.

Курганские власти обещают возобновить подачу воды населению в Шумихе к утру 12 июля.