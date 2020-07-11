Йоханнесбург, ЮАР, , 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. Об этом 11 июля сообщает полиция ЮАР на своей странице в соцсети Twitter.

Сообщается, что утром 11 июля полиция получила сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме были взяты заложники и велась стрельба.

Также указывается, что на данный момент были арестованы 30 подозреваемых и у них было изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

«Подтверждена гибель пятерых человек», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время идут переговоры с захватившими людей, при этом число заложников не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Грузии сотрудники Управления детективов департамента полиции края Мцхета-Мтианети 9 июля задержали 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих отца и деда.