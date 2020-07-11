Донецк, , 14:45 — REGNUM Украинские силовики 11 июля обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован в 07:00. В результате было повреждено остекление и хозяйственная постройка по адресу, улица Селидовская, дом 8, квартира 36, а также повреждено остекление по адресу улица Селидовская, дом 34.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР, выпустив по территории Республики 54 боевых припаса.

Читайте также: ВСУ пять раз за сутки нарушили перемирие в ДНР — СЦКК