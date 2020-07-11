Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Генеральная прокуратура России пришла к выводу, что причина гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стал сход лавины. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил журналистам заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьянов.

По его словам, первопричиной гибели группы Дятлова стала снежная лавина, которая сошла в том месте, где туристы разбили лагерь. Покинув палатку туристы отошли от нее на 50 метров, что оказалось критическим — вернуться к ней они уже не смогли.

«Группа ушла на 50 метров (от палатки — ИА REGNUM), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно <…> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — пояснил Курьяков.

Он отметил, что сотрудники прокуратуры специально провели эксперимент, который подтвердил, что в подобных условиях палатку найти невозможно, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Потеряв палатку туристы спустились дальше и разожгли костер. Затем они попытались вернуться и все же найти палатку, но замерзли, так как температура воздуха была около 40−45 градусов ниже нуля.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — сказал Курьяков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая лыжный поход по Северному Уралу в 1959 году. Долгое время гибель группы Дятлова обрастала различными слухами и легендами, которые спустя 60 лет только усиливались.

Генпрокуратура вернулась к этому делу потому, что поступило обращение родственников погибших, а также в связи с общественным резонансом.

Также Курьяков отметил, что тех документов, которые следствие собрало еще в 1959 году, оказалось достаточно, чтоб «наиболее вероятно» определить причину происшедшего с туристами на перевале Дятлова. Проведенные в современных условиях экспертизы лишь подтвердили первоначальную версию.