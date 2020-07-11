Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM На трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск произошла дорожная авария, в которой погибли трое взрослых и ребёнок. Предварительные данные ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 11 июля.

Автокатастрофа произошла в 11:30 мск на территории Багаевского района. По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2112. В настоящее время известно о том, что четыре человека погибли, в том числе ребёнок в возрасте семи лет. Также пострадал водитель иномарки.

Обстоятельства, которые привели к трагедии, и данные участников ДТП уточняются.