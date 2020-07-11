Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM Из-за угрозы обрушения разбор завалов в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв бытового газа, приостановлен. Об 11 июля сообщил представитель ГУ МЧС России по Нижегородской области, его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время разбор завалов не ведется из-за угрозы обрушения», — заявил представитель МЧС.

При этом он отметил, что затрудняется уточнить, когда работы по разбору завалов будут возобновлены, указав, что вначале необходимо убедиться в безопасности таких работ, предварительно изучив сложившуюся ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на шестом этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа, в результате чего были повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир лестничного марша подъезда, а также пострадали пять человек.

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